28日零確診難現DSE或再延期　學界籲教局備應變方案

中學文憑試(DSE)因疫情而一延再延，原定上月27日開考的文憑試延期至本月24日舉行，惟近日疫情有愈演愈烈的迹象，據悉，港府最新評估認為疫情仍然嚴峻，文憑試未必可如期於24日開考。中學校長會主席鄧振強今(3日)在電台節目表示，學界現時仍以文憑試於24日開考作準備，希望屆時可順利開考，但建議教育局要以疫情發展作應變方案。

鄧強調，文憑試開考的首要問題是保障師生安全，又認為場地、人手及防疫物資亦要做好準備，但就現時疫情而言，難以出現14日或28日零確診個案，社會應討論是否在每日都有新個案下仍然開考DSE。

若取消今屆文憑試，鄧表示，參考外國為考生計算成績的做法，相信可以校內成績作為基礎評分，他又指由於涉及複雜計法，需由考評局處理，但重申評分方法必須讓所有持份者都接受。

另外，鄧又預計疫情下海外學生未必會到香港的大學升學，建議將原本預留予海外學生的學位撥予本地學生，讓更多本地生可以入讀大學。