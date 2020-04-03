航班升降量暴跌9成　機場下周三起改單跑道運作

新冠肺炎疫情令本港機場航班升降量銳減，香港國際機場將改以單跑道方式運作。機管局回覆東網查詢時表示，因應機場航空交通量顯著下跌，由今年本月8日起，除機場南跑道進行例行維修工作期間以外，機場北跑道將會暫停運作，以便進行維修工作及機場建設工程。

截至今早(3日)11時，機管局的網頁顯示，全日僅有41班客機抵港，離港客機有45班，同日取消抵港的航班有29班，取消離港的航班有26班。相較以往每日逾千航班升降，數量急跌90%。消息指，上述期間，航班將集中在南跑道升降，北跑道只會於周二及周六凌晨南跑道進行定期維修時才短暫使用。

在疫情影響下，機管局上月公布的航空交通數字，2月份機場客運量及飛機起降量分別為 190萬人次及18005架次，分別按年減少68%及44.5%；貨運量與去年同月比較則下跌8.9%至251000公噸。機管局上月13日因應旅客及航班升降量減少，已暫停航班在中場客運廊營運。