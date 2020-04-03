酒吧業斥停業定義模糊　促政府全數賠償成本

因應新冠肺炎疫情肆虐，政府近日陸續公布管規人群聚集和限制食肆營運的法例，其中酒吧和酒館須於今日(3日)傍晚6時起關閉14天。多名酒吧業界人士今早召開記者會，批評政府決定朝令夕改，而且法例定義模糊，令業界無所適從，並預料會出現結業或裁員潮，要求政府全數賠償租金、員工薪酬等成本。

中小企食店聯盟召集人林瑞華指，香港有不少從事餐飲業務的處所持有酒吧和餐廳牌照，質疑在新限制實施後，這類處所是否仍可繼續營業。他又指，政府規定「主要用作售賣或供應上述酒類就地享用的範圍必須關閉」，但當中「主要」一詞模糊，擔心執法機構會自行詮釋並胡亂執法。聯盟又指，不少餐廳的酒吧、水吧和廚房是共用同一空間，若關閉相關範圍，會導致不能營業，直斥政府的決定是不了解餐飲業處所的設計和運作。

香港調酒師工會主席侯翠珊指，因政府要求酒吧停業，業界內將有逾2萬人受影響，但政府未有計劃向業界提出賠償，令業界感到徬徨。酒吧供應商Frankie則指，酒吧一旦停業，同樣令供應商的生意受影響，包括售貨員，乃至如何處理已訂購的貨物。

開設酒吧的馮先生指，其酒吧本來只能坐廿人，早前政府要求食肆座位減半時已令生意受影響，酒吧內1張枱只能坐3人，故開始以外賣形式售賣雞尾酒，但現時政府要求酒吧關閉14日，擔心連外賣也未必可以繼續。他又指，業主未必會願意商討減租問題，認為現時要停止工作，會無法支撐生活。

開設咖啡店、場所持有酒牌的李先生表示感到憤怒，指條例不清晰，擔心即使日間在店內售賣咖啡、在店內收起所有酒，會否仍受條例限制而須關閉。他批評政府定義模糊，質疑如有酒牌的餐飲業務處所均需停業，為何火鍋店、酒樓則不需要停業。