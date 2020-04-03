滯秘魯港人搭包機回港　需簽承諾書繳2.9萬元起

滯留在南美秘魯的80多名港人，最快可於周日（5日）下午返抵香港！受新冠肺炎疫情影響，秘魯上月16日起封城，至今已經19日。政府早前公布特區政府接載港人的專機將於秘魯時間4月3日離開利馬飛往倫敦，乘客之後會轉乘已預留機位的航班返港。由於港人滯留在當地的不同城市，據了解，部分滯留在庫斯科的港人於已動身返回利馬。乘搭包機的人士需填妥「繳款承諾書」繳付包機的費用。

政府向乘搭包機的人士發出「繳款承諾書」，當中列明由庫斯科返港人士需繳付34589港元，而利馬返港費用則接近29009港元，返港後需支付有關費用。他們抵港後需要到亞洲博覽館接受檢疫，之後家居隔離14天。

政府早前表示，由於秘魯要求入境人士需隔離14天，政府將不會派員到當地接載港人回港。政府會與外交部駐港特派員公署及中國駐秘魯大使館跟進，協助安排專機接載身處庫斯科的30多名港人前往利馬，而身處其他地點的港人會經當地旅行社或交通服務公司協助安排，他們需於當地時間本月3日中午前抵達利馬機場。

入境處早前接獲91名滯留秘魯港人的求助，包括30多名旅行團成員。求助者中9人已通過其他安排離開秘魯，另一名香港居民日前在當地染疫不幸離世，而3名屬其緊密接觸者的港人須留在當地接受檢疫及病毒測試。