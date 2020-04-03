近半受訪者不滿抗疫措施　 政黨倡加碼派2萬元

有政黨調查發現近47%受訪市民不滿港府目前的抗疫措施。(李志湧攝)

新冠肺炎疫情持續升溫，有政黨調查發現近47%受訪市民不滿港府目前的抗疫措施，另有近90%市民認為市面上的防疫物資價格過高；政黨針對港府繼早前公布派錢1萬港元，建議當局「加碼」將派錢金額增至2萬港元，助市民渡過難關。

公民力量於上月中至本月初進行兩輪民意調查，共訪問逾2000名本港市民，受訪者年齡主要為40至60歲。調查結果顯示，近47%受訪者對港府應對疫情的措施感到不滿及十分不滿，近80%市民認為政府應支援中小企；有逾95%市民贊成加強對違反檢疫令人士的罰則，亦有約80%市民贊成政府在十八區設置指定診所，接收輕微病症的病人。

該政黨直指本港經濟在疫情下雪上加霜，打工仔面臨停薪留職及手停口停的苦況；又指接獲不少市民反映有感政府早前於財政預算案中應允發放的1萬港元遲遲未到手，「（遲派錢）就如遠水不能救近火」，建議政府應加快派錢程序之餘，將金額增至2萬港元一併發放，以作市民的「救命錢」。