6日摸11女生臀部　17歲男稱患躁鬱症致性偏差

17歲超市理貨員去年2月在短短6日間，在他的工作地點及附近的便利店及快餐店，連環掃臀非禮就讀同一間中學11名穿校裙的女學生，其中一名女事主與家人商討後決定報警，警方及後從學校得知有其他受害人，因而揭發事件。涉事理貨員今早(3日)在區院承認16項非禮罪，求情聲稱他患有躁鬱症，或對他的性觀念造成偏差，法官決定將他繼續還押至4月17日判刑。

被告段偉鏗被控於2019年2月22日至27日，在馬鞍山一個私人屋苑商場的百佳超級市場、OK便利店及大快活快餐店，先後非禮11名年齡介乎15至17歲的女生。

被告的母親今日亦有到庭旁聽，辯方指被告因父母關係差，自前年開始受情緒困擾，確認患有躁鬱症及需服藥，被告的母親也曾經患癌但已康復。被告受病情影響，在校內遭同學排擠取笑，讀中四時被迫停學，本來打算轉讀職訓學院轉換環境，卻因今次事件而延誤前程。母親對於兒子受家庭連累患上情緒病，感到自責不已。

法官認為本案嚴重之處，在於被告短時間內在3個公眾地方干犯16宗罪行，涉及11名年輕事主，但為了評估被告重犯風險、躁鬱症對他的影響，法庭遂替他先索取心理專家報告始判刑。法官認為判被告入教導所較判監合適，因為判監無助改善其性偏差，入教導所則可收阻嚇作用，亦可為他心理輔導。

案情指，被告在涉事屋苑商場的百佳超市任職理貨員，各事主與被告互不相識。被告每次犯案時均穿着百佳制服，在事主附近徘徊，並突然從後掃事主的臀部一至兩下，某次4名事主A、B、C及D更是同場在便利店遭被告非禮，事主G遭被告非禮4次。惟各事主都無即時報警，只是將事件告訴中學老師或家人。

去年2月27日，事主Z與家人商量後報警，同日近中午警員到便利店翻查閉路電視紀錄，在店外發現被告，即場將他拘捕。警誡下被告說：「阿Sir，我一時衝動衰咸濕，用手摸咗個學生妹屁股一下，畀次機會喇，無下次。」被告又承認覺得Z與他年紀相近「較易落手」。在Z報案後，警方從Z就讀的中學得知有其他受害人，警誡下被告對非禮其他受害人亦有所招認。