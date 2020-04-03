酒吧今晚6時起閂14日　食衞局拆解灰色地帶

新冠肺炎酒吧群組不斷擴大，港府昨晚(2日)公布，要求酒吧關閉14天，今晚(3日)6時起生效，酒吧不賣酒能否繼續營業？賣酒的酒樓及餐廳是否須關閉？便利店買酒後即場飲用又是否受規管？食衞局在網上公布條例相關「Q&A」，解釋灰色地帶。

問1.如何界定純粹或主要售賣或供應酒類的處所？

答：執法人員會按各相關因素判斷是否屬指示所述須關閉的處所。酒類銷售佔整體業務的比例是可參考因素之一。

問2.最新指示是否包括酒樓及餐廳？

答：如酒樓及餐廳領有酒牌，但主要經營提供膳食的業務，而供應酒類只屬佐餐性質，則不受新指示影響。如酒樓及餐廳設有吧枱，可關閉其吧枱範圍，在處所其他地方主要提供膳食服務，而供應酒類只屬佐餐性質，亦不受影響。

問3.在便利店買酒後，即場飲用是否不可？

答：一般而言，便利店及超級市場的主要業務並非純粹或主要售賣或供應酒類，通常消費者購物後會離去而並非就地享用。視乎情況，消費者即場飲用未必導致營辦者違反最新指示，惟消費者應尊重有關指示的原意，如多於4人聚集飲酒談天，有機會違反禁止在指明期間在公眾地方羣組聚集的規例。

問4.若酒吧即時轉賣非酒精飲品或食物，是否不用關閉？

答：如處所主要提供膳食服務或只提供非酒精類飲品則不需關閉(若有吧枱，其吧枱範圍除外)。另外，該處所亦需遵守顧客的數目均不得超過通常座位數目的一半、不得有多於4人同坐一桌、及桌子之間最少有1.5米距離或設有某種形式的隔板作出有效分隔等措施。

問5.為甚麼不要求所有有酒牌的食肆關閉？

答：酒吧／酒館業務與一般餐飲業務在環境、布局、群組聚集模式上有一定區別，因此有必要就指示的適用範圍作出區分。當局指平衡各方面考慮後，現階段並不要求所有持有酒牌的食肆關閉。

問6.如客人自攜酒精飲品到食肆就地飲用，有否違反規定？

答：消費者自攜酒精飲品到食肆就地飲用未必導致營辦者違反最新指示，希望營辦者及消費者尊重最新指示的目的，也顧及自身及公眾健康的考慮。而且必須留意的是，多於4人聚集飲酒談天，有機會違反禁止在指明期間在公眾地方羣組聚集的規例。