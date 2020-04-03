下學年逾6萬學童升中　5.8人搶1個英中學額

英文中學學額約5.8人爭1席，家長學生勢必爭崩頭！新一份《中學一覽表》今日(3日)出爐，全港的英中學額有10,239個，較去年度上升333個。英文中學學額雖有少量升幅，惟根據教育局早前推算的數字，下學年適齡學童人數將進一步增加至逾6萬人，較去年大增約6500人，換言之，平均每5.8人爭一個英中學額，競爭愈趨激烈。

升中派位選校程序即將展開，教育局發布下學年的《中學一覽表》，經統計後發現，本地今年有30,229個統一派位階段的中一學額，與去年相約，僅增加14個；而英中學額則上升333個至10,239個。

比較各區英中學額，傳統英中名校林立的九龍城區以多達1165個英中學額，再次成為各區之冠；其次為沙田區及觀塘區，分別有1021個及849個。而離島區則一如以往「零英中」，由中西區及灣仔區等借調23個英中學額，約47名小六學童爭奪1個英中學位，屬競爭最激烈的地區；僅得111個英中學額的南區緊追其後，平均21.7人爭一個學額。競爭最小的地區則是灣仔區及中西區，分別約2.8及3.3人爭一英中學位。

香港中學校長會主席鄧振強指出，因應本港未來數年適齡升中學童人數回升，在考慮教學語言後，教育局已於各區學校加開中文或英文班別，有中一「四班變五班」，變相增加成功入讀機會，建議家長應留意班別數目。他又指，不少學校均會借調數個學額至其他地區，惟向來不受青睞，曾出現「Band 2學生跨區入咗Band 1學校」的奇怪現象，建議家長選擇心儀中學時亦不妨考慮跨區英中學校。