3男涉大埔警署縱火襲警　CCTV疑拍到2被告掟汽油彈

3名中學男生於4月1日，涉嫌在大埔警署外投擲汽油彈，令一面牆和一道閘受損，兩名警員衝出警署拘捕他們時，疑分別遭人打頭和眼。3人事後被控縱火和襲警共3罪，今(3日)被解住屯門法院應訊。各人暫毋須答辯，法庭將案押後至5月29日到粉嶺法院再訊，以待警方繼續調查，期間3人還押看管。

3名被告依次為18歲的曾華錕和羅聶峰，以及16歲的郭姓男生，他們就讀同一間中學，曾和羅讀中五，郭則讀中三。控罪指他們本月1日，在大埔警署外用火損壞香港政府的一面牆和一道閘。曾和羅另各被控襲警罪，指他們當日在警署外，分別襲擊警員X和Y。

據悉，警署閉路電視拍到曾和羅各向警署投擲兩枚汽油彈，另一名穿黑衣的人則投擲了一枚汽油彈，警長X和警員Y見狀衝出警署制服曾和羅，兩人反抗，曾打了X的頭數次，羅則打Y的左眼。第三被告則在案發後8分鐘，在案發現場附近被截停。

控方今反對被告擔保，指警方仍要查找其他涉案人士，透露指郭被捕後，其電話仍不斷收到訊息，查問他的安危。

辯方為3名被告申請保釋，強調郭並沒參與犯案，控方亦確認警署閉路電視拍不到第三名涉案男子的容貌。

裁判官最終駁回3人保釋申請，並下令控方須在下周一前，將警署的閉路電視交給辯方，以便曾和郭於下周二作保釋覆核申請。