學生用電子產品時間增　眼科醫生提醒多護眼

全港學生受新冠肺炎疫情影響，今年1月起停課至今逾2個月。奧比斯一項調查發現，427名受訪學生中，近一半曾在使用電子產品時，感到眼睛不舒服，有10.7%曾感到眼痛，有個別更反映曾經眼發炎或視力變得模糊。眼科醫生指，沒有科學證據證明藍光眼鏡等產品，可減慢小朋友的近視加深，提醒學生要加倍注意保護眼睛。

育有兩女的家長曾太指，其長女今年升讀小一，早前已為女兒安排中、英、數等網上興趣班，而學校在停課期間安排網上教學，長女每日使用電子產品的時間由半小時增至3.5小時。曾太擔心女兒會出現近視，特別為她購買藍光眼鏡、屏幕濾光膜等，又購買「藍光丸」，冀令孩子眼睛更健康。

曾太的女兒反映一眾學生在停課下的生活。奧比斯上月以網上問卷訪問427名學生，當中包括212名小學生、121名中學生及31名大學生。結果發現，86.4%受訪者指每日使用電子產品的時間增加，有40.9%反映使用產品時曾感到眼乾，8.6%則指曾經流眼水。

調查又發現學生護眼意識相對薄弱，近40%受訪者指在使用電子產品時，屏幕與眼睛的距離少於40厘米。逾70%稱使用電子產品時沒有每20分鐘休息至少20秒。

奧比斯義務眼科醫生李琬微表示，使用電子產品時要限制時間及距離，每使用20分鐘便應望向20呎以外距離至少20秒，避免加深近視或增加其他眼疾風險，而長期時間使用時應注意多眨動眼睛，以增加淚水分泌和讓淚水均勻覆蓋眼睛表面。她又指，維持均衡飲食比「藍光丸」或其他補充劑，對小朋友的眼睛健康更為重要。