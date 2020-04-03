控方沒披露廉署調查詳情　男子上訴得直

男子2017時於區域法院經審訊後被裁定販毒罪成並判監7年，他今日(3日)提出上訴，指案發當日他在警方面前應承收30萬港元代人頂罪，事後他有向廉政公署投訴警方，惟在審訊中，控方並沒向法庭透露廉署調查一事，亦沒向辯方交代調查詳情，對其不公平亦足致其定罪不穩妥。上訴庭裁定他上訴得直，撤銷其定罪及判刑。不過控方表示，警方會就他涉嫌妨礙司法公正一事作出調查。

現年32歲的上訴人陳慶業，被控於2016年8月3日在銅鑼灣一間卡啦OK內販運市值約5萬元的毒品可卡因。他在2017年中罪成被判監7年，原定於2021年4月出獄。

上訴人的代表律師陳詞指，當時房內有7名男子，當警方在房內發現毒品後，其中一人在警方面前提出願出30萬港元找人頂罪，警方聞言沒有阻止。上訴人其後答允頂罪，但之後向廉署投訴警方，廉署亦有作出跟進。不過控方在審訊時，並沒披露廉署的調查，影響到上訴人的抗辯方向，對他不公平。

控方則回應，廉署的調查到18年8月結束且沒人被捕，而在販毒案開審期間，控方亦不知廉署的調查進度。上訴庭表示明白可能怕洩漏風聲，但控方應將手頭的資料先交予辯方，因為那些資料可能會響法官裁決及削弱控方案情。

上訴庭認為本案的定罪不穩妥，故撤銷定罪及判刑。控方表示因事隔已久，重審未必符合公眾利益，故不會申請重審。