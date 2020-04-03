推拿按摩業逾半人失業　工會指政府措施乜都唔受惠

新冠肺炎疫情嚴重打擊香港經濟，各行業都出現結業或員工放無薪假情況。香港推拿理療專業人員總會今日(3日)表示，收到行業失業人士反映，指未能受惠政府推出的防疫抗疫基金，而失業現金津貼則以簡化程序為由，經修改後同樣未能受惠，感到十分無助。工會認為政府應修補計劃不足之處，包括盡快實施失業現金津貼計劃，提前於10月前派發津貼，並把發放期由3個月延長至半年；讓失業津貼惠及全港有需要的失業人士，及盡快研究並制訂工聯會提出的「緊急失業援助金」計劃幫助基層。

工會理事長陳旭華指出，香港有約3至6萬人從事推拿、整脊、按摩、拔罐等，許多店家在去年修例風波和現時疫情的打擊下，營業額大減，被迫結業或要裁減人手，業界打工仔「手停口停」，家庭收入銳減。他指出該會在過去兩星期，以電話訪問了200多位業界人士，其中約40%受訪者是家庭支柱；已失業的人達逾50%；而就業不足率逾80%。他估計，現時已有約30%推拿或理療店家倒閉，若疫情持續，相信情況會進一步惡化。

工會理事張先生從事推拿26年，本來在北角租用一個單位作推拿工作，但在疫情的影響下，收入大跌70%至80%，自己又需要支付家中的租金和伙食、鋪租等，加上業主不願意減租，令生活百上加斤，精神壓力亦大增。張又指現時的情況比2003年沙士時差，「沙士時(經濟)跌得快又升得快，但依家好似等極都見唔到陽光咁」。

從事推拿13年、現年67歲的何先生，在荔枝角租用了一間劏房，月租約4000港元，專門為客人紓緩中風後的問題，但自疫情開始以來，人客數量大減，2月至3月期間收入只有700港元，根本入不敷支，幸好兒子已經長大可以幫補家用，令他的經濟壓力得以紓緩。被問及會否考慮結業，他指自已喜歡幫人，會以自己的積蓄「捱得幾耐得幾耐」，直言「真係唔得都仲有生果金嘅，可以用嚟幫補交租。」