疫情下復課無期　教育局接4間幼園停辦通知

全港因應新冠肺炎肆虐而復課無期，幼稚園因學生退學而陷入財困及關閉苦況。教育局表示，由本年初至今共接獲約4間幼稚園和幼稚園暨幼兒中心的停辦通知。其中開校4年、位於金鐘的英國文化協會國際幼稚園決定在今年6月尾學期完結後關閉，受影響學生約40人。校方正與教育局協助學生在港尋找學位，在下一個學年於新學校繼續學業。

據2019/20學年幼稚園概覽，上述幼稚園並無參加教育局「幼稚園教育計劃」，本學年的學費全年約8.2萬元。英國文化協會發言人表示，該幼稚園將於6月30日、即本學期完結後關校。發言人指過去10個月以來，本港的家庭、學校及社會承受很多不確定因素和挑戰；新冠肺炎病毒疫情更導致學校無限期停課，令校方及整體經濟面臨前所未有的壓力。該幼稚園目前和未來的收生狀況受到嚴重影響，故無法再繼續為學生提供服務，校方將不會收取家長由本月1日起應繳的學費，同時會免費為學生提供網上學習直至關校為止。而關校決定將不會影響協會在港的其他運作。