中小企嘆零收入無糧出　促暫停強積金供款半年

新冠肺炎疫情重創本地經濟，各行各業備受衝擊，政府早前宣布將推出第二輪防疫抗疫基金，希望協助在首輪基金未有受惠、及受抗疫措施影響的行業。香港各界商會聯席會議今午(3日)到政府總部門外請願及遞信，要求政府暫停強積金供款半年，幫助現時無收入的企業渡過難關。

聯席會議秘書長沈運龍表示，不少出口及製造業公司即使有訂單，亦因疫情關係被外國客戶取消或要求暫停寄出貨物，反問「啲公司零收入點出糧」，部分中小企「捱唔住」則下令員工放無薪假，甚至開始裁員。他續說，部分僱主和僱員因沒有收入未能供強積金，故要求政府暫停供款6個月，他建議政府參照外國做法，「用錢買返時間」，可因應公司需要，協助支付員工5成、上限1.8萬港元薪金，令公司在疫情期間避過結業的危機。

香港旅遊社東主協會會長葉慶寧形容，政府在首輪基金向每間旅行社派發8萬元資助「可以止咳」，但當局仍需要在第二輪紓困措施「保就業」，如照顧眾多員工被解僱的酒店業。他又指，目前全港共有7100部非專型巴士，其中包括1500輛旅遊巴，建議政府補貼司機日常開支，如盡快善用旅遊業賠償基金，動用其中3億元款項發放給業界從業員，避免外界質疑政府使用過多公帑照顧旅遊業界。

聯席會議召集人、從事製造業的劉達邦稱，早前曾進行統計，結果發現180多間廠商之中，有9成沒有新訂單，被截單的達七成，金額涉及數百萬至數千萬港元不等，認為情況只是開始，估計陸續將會有更多個案出現。他又舉例指，有部分廠商交了貨仍未收到款項，若沒有收入無法繳交租金、購買材料和出糧給員工，走投無路或會考慮結業。

紡織及製衣界議員鍾國斌慨嘆，「(業界)今日連開飯都開唔到點儲錢」，故要求政府暫緩強積金供款，整個業界未能收回過千億元營業額，令資金鏈斷裂，影響銀行體系，冀銀行容許「還息不還本」。

對於政府推出上限200萬港元的百分百擔保貸款計劃，鍾指出有大量業界公司不符生意額下跌3成的規定，未能成功申請，他認為當局可彈性要求，令所有企業借到貸款。