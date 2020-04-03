特別財會：議員促交代口罩數量及分佈　政府拒披露

新冠肺炎肆虐下市面「一(口)罩難求」，多名議員於財政預算案書面質詢時要求政府詳細交代採購防疫用品的資料，包括外科手術口罩、N95口罩、全身保護衣及消毒物品等，以及向各部門如警方、入境署等獲發的防疫物品數目，惟財經事務及庫務局今日（3日）回應有關質詢時一概不作回答，指現階段不宜公開披露有關資料。

財庫局透過書面回覆指，由於疫情發展迅速，政府部門對防疫物品的需求會因應防疫抗疫工作的需要而改變。政府物流服務署(物流署)和其他政府部門現正透過不同途徑和方式全力採購，並會持續檢視防疫物品的庫存和需求。

局方又指，由於全球對防疫物品的需求正急升，港府的採購工作面對激烈競爭，認為現階段不宜公開披露個別部門的防疫物品使用量等具體資料，以免損害物流署及各部門採購防疫物品的議價能力，僅指物流署2020至21年度將在開支預算中，預留1440萬港元作購買口罩和其他應急物品之用，由今年1月初至今，已有超過2000萬個由物流署採購的口罩送達，截至3月21日，物流署有2000多萬個口罩存貨。

當問及懲教署生產的「CSI」口罩予各部門的數量時，財庫局則指2017至2019年物流署向懲教署採購其生產的口罩每月平均約110萬個，分發給政府部門使用的每月支貨量亦相若。自疫情發生後，由每月平均約110萬個增至250萬個，其中增產的70萬個口罩預留分配給政府外判合約前線清潔工友，餘下的180萬個口罩則會供應給物流署應付政府部門的需求。