4刀賊元朗搶車逃走　警窮追至大埔開槍擒賊

元朗下白泥發生搶車劫案。今午(3日)3時許，一名男子在稔灣路停泊車輛，走至附近一間士多對開時，突然有4名男子撲出，部分人手持利刀朝他施襲，事主捱刀受傷淌血，群煞逞兇後跳上事主的私家車，繼而絕塵逃去，事主其後負傷報案。

警方接報立即展開捷進行動，在各個主要交通幹道設置路障，留意可疑車輛蹤影。新界北總區交通部執行及管制組特遣隊及後於新田公路發現該車，立即尾隨追截。

私家車之後沿粉嶺公路高速逃走，駛至大埔頭近抽水站對開時，賊人遇上警方設下的路障，由於前方有大量車輛，後方有警車追蹤，賊人見狀竟將私家車急停褪後，撞倒緊貼在後的一輛警察電單車，繼而扭軚斜出覓路逃走，期間更撼向一輛輕型貨車，造成後者與鄰線另一輛輕型貨車碰撞。警方見狀一度開槍阻截賊人逃走，惟私家車仍然高速駛離。

警方繼續窮追不捨，追至大埔寶雅路近太和邨對開時，私家車懷疑失控剷向行人路，掃毀數米長的鐵欄，車頭泵把亦損毀甩脫。警方趁機追至，多名警員落車一擁而上，當場拘捕4人。警方正進一步調查事件。遇劫事主頸部受傷，事發後送院治理。