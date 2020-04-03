港新增43人染疫　國泰地勤發病後仍有上班

新冠肺炎疫情在港持續肆虐。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，香港今日(3日)新增43宗病例，年齡介乎16至60歲，當中34人有外遊，累計個案已達846宗。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，一名48歲國泰航空男地勤人員(第833宗個案)上月26日發病，29日有上班，而在22日他曾參加喪禮，翌日曾與13至14名親戚出席解穢酒，當時並非傳染期，要觀察是否有人在活動上傳染患者。另有一名公司司機(第840宗個案)曾接載一名身體不適乘客，乘客曾嘔吐，但未知是否患者。

張表示，第808宗是一名屯門醫院內科病房護士，第828及829個案是兄弟，第827宗是一名菲律賓傭工，807宗與319宗是朋友。第844宗個案是一名飛機清潔員，最後上班日是上月19及22日，她在送檢疫途中發病。9名沒外遊紀錄的人士中，3人在檢疫中心發病，1人在送往檢疫中心途中發病。

酒吧群組再增數宗個案，包括第838宗是與第630及642宗的樂隊有關，第842與567宗是同一酒吧職員，第844宗的丈夫是樂隊表演者；第806宗曾於2月底至3月中到荷蘭，3月28日發病，曾去酒吧，不肯定是輸入還是酒吧感染；以及第846宗曾去尖沙咀ALL NIGHT LONG酒吧。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，過去24小時呈報125宗懷疑個案，689人仍隔離治療，過去24小時有19人出院，626人仍留醫，8人情況危殆，另外有9人情況嚴重。目前局方負壓病床數目為1089張，使用率為69%；病房數量為559間，使用率為78%。他又說，二線病床已陸續啟用，有60人正使用。

劉又指，目前局方N95口罩足夠使用2個月，目前已正檢視有沒有其他呼吸器可用，專家會檢視可否引入美國的N95消毒技術，但強調現時醫管局沒有重用的機制，任何新技術皆要經傳染病中央委員會討論再採用。

東網正向國泰查詢，男地勤確診者發病後上班，有否接觸乘客及其他職員。