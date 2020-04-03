酒吧紛落閘顧客標尾會　市民批禁令太遲措施模糊

政府昨急補鑊，宣布酒吧及酒館今晚6時起需關閉14天。東網記者今到有「人間妖域」之稱的蘭桂坊，發現不少酒吧已索性落閘。在酒吧林立的尖沙咀諾士佛臺，今午亦只有兩間酒吧連食肆有開門做生意，酒吧關門前，李先生與友人把握最後機會歎一杯，他直言：「依家先關酒吧，好遲！(政府的)措施亦好模糊，邊度出事先封邊度，頭痛醫頭，腳痛醫痛」。

李先生表示，現時每日均有數十宗新增確診個案，政府禁酒吧經營亦無可厚非，但應該更進取一點，一刀切向人群聚集的地方出招。

現場所見，仍有經營的其中一間酒吧已分隔座位，以符合桌與桌之間符合1.5米的要求，亦有加緊清潔消毒。

灣仔一帶亦有多間酒吧較早前已宣布停業，有酒吧職員表示，疫情加上政府宣布的措施，令酒吧生意大受影響，故直接停業一個月，靜待疫情消散。

另有餐廳結合酒吧的店舖表示，會繼續營業，但會關閉吧枱，停止提供酒精飲品。酒吧群組確診個案不斷增加，酒吧老闆Rana表示，對政府新措施感無奈，只能無奈接受，他們不會考慮轉成餐廳形式經營，因顧客光顧其酒吧是為了飲酒。目前酒吧有50多名員工，各人均有家庭，也需要生活，奈何自己亦無收入，難以支付其薪金。他續稱，若無政府支援，業界難以維持下去，認為港府應參考英國等國家，至少為受影響的員工支付薪金，幫助他們渡過難關。