新冠疫情百業受損　小巴的士旅遊各界請願要求政府援助

全球受疫情影響，旅遊業幾乎停頓，巿民外出減少，的士、小巴及旅遊巴業界齊叫苦，香港的士小巴商總會今日(2日)到政府總部外請願及遞交請願信，要求當局向每輛持牌的士和小巴發放一筆過6萬港元非實報實銷補貼，以紓解司機困境。另外，香港製造業、進出口業及旅遊業界的生產線亦完全停頓，香港各界商會聯席會議亦要求政府提供援助。

香港的士小巴商總會理事長周國強表示，政府只因去年社會事件提供石油氣價每公升補貼1港元，但的士和小巴完全無受惠於首輪防疫抗疫基金，單靠車主大幅減租令司機勉強維持生計並不足夠，業界收入面臨史無前例的打擊，故要求當局提供6萬港元補貼，幫補司機收入。

立法會交通事務委員會副主席陳恆鑌認為，疫情持續對「搵食車」如小巴和的士造成打擊，盼政府在第二輪防疫抗疫基金做到補漏拾遺，今日聯同運輸業界代表約見運房局局長陳帆提出豁免牌費、資助停車場、驗車及保險費用等訴求，希望令業界度過難關，陳帆雖未有正式回應，但對方表示會考慮訴求。

陳恆鑌續說，政府作為持分者應豁免收取其擁有的隧道費用，他呼籲西隧及大欖隧道兩條私人隧道商討減免免費用。

另外，香港各界商會聯席會議要求政府對製造業、進出口業及旅遊業界伸出援手，代支員工一半薪酬，薪金上限18000港元，為期3個月，允許暫停強積金僱主及僱員供款6個月。聯席又要求銀行不可隨便要求企業提早還款，放寬中小企業貸款申請資格及加快貸款審批等，為防止資金鏈斷裂。