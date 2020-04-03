特別財會：黑暴疫情重擊經濟　分期繳稅申請達3200宗

每年首季又到交稅時候，然而在反修例示威和新冠肺炎疫情夾擊下，重創本港經濟，不少公司開始實施無薪假和停薪留職等安排，面對周轉困難的納稅人不屬少數。財經事務及庫務局今日（3日）以書面回覆議員有關財政預算案質詢時表示，稅務局截至2月29日收到約3200宗分期繳稅申請，並已批出約1400宗申請。

政府去年因應反修例示威對本港經濟的打擊，於去年12月宣布豁免對分期繳付稅款加徵附加費，有議員就此提出質詢，以了解申請和批核情況。稅務局收穫約3200宗分期繳稅申請，相對於2018至19年度整個稅季接獲的4240宗申請，本稅季的申請已佔其近四分之三。

被問到分期繳稅的申請手續繁複，令措施未能發揮撐企業、紓民困的作用時，財庫局沒有正面回應，只是重申希望申請人提交足夠文件，以便稅務局批出合適的申請。至於可否向已遞交申請、但未能在繳稅到期日前繳稅的納稅人，寬免所有遲交罰款的建議，財庫局表示，若納稅人未能在繳稅期限內清繳稅款，將需加徵5%附加費。

此外，終審法院在2019年6月6日裁定，稅務局應容許海外已婚的同性伴侶合併報稅的規定。就此也有議員關注現時本港以同性伴侶身份報稅的市民人數，稅務局回覆指，截至2019年12月31日，共接獲78宗申報為同性婚姻的納稅人。