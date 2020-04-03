58歲男居民經香港返澳門後確診　累計42人染疫

澳門今日(3日) 新增1宗新冠肺炎確診病例，累計確診個案增至42宗。患者為1名同時持有澳門和香港居民身份證的58歲男居民，患者自3月16日乘坐香港航空 HX780航班，從泰國曼谷返港後，期間一直留在香港。他再於3月30日乘坐金巴從港珠澳大橋到澳門，並按衞生局檢疫措施，安排到喜來登酒店接受醫學觀察。患者今日(3日)的鼻咽拭子檢測樣本結果呈陽性，確診新型冠狀病毒肺炎。

衞生局傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好表示，患者為自僱人士，從事會計工作，在澳門有家人和住所，目前沒有不適。

梁表示，當局暫時未見有較多同時持香港和澳門居民身份證的人士到澳門求醫，她認為這是澳門居民的權利，可根據自身情況選擇，中心已將患者在香港同辦公室的工作人員、和香港工作期間接觸的1名同事列作密切接觸者，亦已就此個案通知香港的衞生部門。

山頂醫院醫務主任羅奕龍表示，第42名確診患者現時雖沒有病徵，只是處於疾病潛伏期，要到住院後才慢慢出現症狀，故不能因此定義為無症狀感染者。

羅續指，患者曾於泰國曼谷和香港兩個疫情高發地點停留，有機會受感染，直至到澳門接受隔離醫學觀察後才發現染疫。他又分析，如果患者一直留在香港，一直沒有症狀而未有接受檢測，可能慢慢會「好番」，即可能會是無症狀感染者。但他重申當局需再多觀察數天，看患者有否出現症狀再判斷。