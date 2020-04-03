高院遙距聆訊指引今起生效　覆核監警會案引用

受新冠肺炎疫情影響，各級法院自農曆新年後一直處於停擺狀態，除緊急申請外，一般聆訊全部押後處理。為處理積壓案件，高院首席法官潘兆初昨（2日）就使用視像科技進行遙距聆訊作指引，而下周二（7日）原訟庭將引用此方式進行聆訊，審理監警會被指越權調查去年連串反修例事件的司法覆核案。

該指引是由今日（3日）起生效，而有關安排只適用於民事案件。高院上訴庭下周一（6日）審理一宗家事法庭上訴案件時，將首次引用該指引。

據指引內容，所有非正審申請或上訴均可考慮作遙距聆訊。另外，一些不涉證人到庭作證的正審，例如司法覆核案，或口頭陳詞能在2小時內完成的聆訊，都可列入考慮之列，但有證人作供的審訊則並不適合。

另外，由於法庭的視像會議設施的資源有限，現時只有法官可以提出使用遙距聆訊。法庭在提出遙距聆訊的建議後，與訟人士可以提出書面反對，但最終仍是由法官作決定是否進行。在聆訊過程中，雖然法官和與訟各方並非親身見面，但若案件是法庭聆訊，法官與律師仍是要穿戴長袍。公眾亦如一般聆訊一樣，不可紀錄聆訊內容。

下周二(7日)的監警會司法覆案也會引用該指引。消息指此案的主審法官楊家雄，在個多星期前已向申請人呂智恆及監警會雙方建議使用視像系統審訊，並在雙方同意下付諸實行。到時聆訊會在高院的科技法庭進行，早前法庭和與訟雙方已進行測試，屆時法庭只會有法官出席，雙方律師就會各自在辦公室，透過視像系統見面溝通，預計聆訊可於半日內完成。至於公眾就可到法庭旁聽及觀看聆訊過程。