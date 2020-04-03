特別財會：政府提供千個地點建5G基站　成功獲批僅4宗

本港5G流動通訊服務本月起正式啟用，政府於去年3月推出先導計劃，主動開放超過1000個合適的政府場所供營辦商安裝無線電基站，聲稱可便利營辦商鋪設5G網絡。惟商務及經濟發展局今日（3日）書面回覆議員在財政預算案的提問，指截至今年2月底，通訊事務管理局辦公室僅收到共101宗申請，而只有4宗成功獲批，佔可開放場地不足0.4%。

商經局書面回覆文件指，通訊辦收到101宗相關申請中，涉及康樂及文化事務署、食物環境衞生署和政府產業署場所，位置遍布全港18區。在通訊辦協調下已獲批申請有4宗，平均處理時間為61個工作天；計劃實行至今未有被拒個案。

該局指，鋪設5G網絡的策略和時間表屬營辦商的商業決定。按照過往經驗，在發展新一代流動服務時，營辦商一般會循序漸進鋪設網絡，通常會先覆蓋高人流或高用量的熱點，然後逐步擴展至全港其他地點。

政府將於2020/21年度將以「需求主導」的模式，開放更多合適的政府場所，有上蓋巴士站和公眾收費電話亭讓營辦商申請安裝5G無線電基站，相關工作正處於籌備及測試階段，未能提供細節。

此外，政府得到立法會財務委員會通過7.7億港元撥款，透過資助形式鼓勵電訊商擴展光纖網絡。通訊辦去年6月以6個獨立投標項目形式招標，於去年11月及12月批出3個項目予環球全域電訊有限公司，以及2個項目予香港電訊有限公司。通訊辦對剩餘1個項目作出技術修訂後在今年1月重新招標，預計該項目可於今年年中批出。

有關的固網商會於今年内展開工程，預期新建的光纖網絡將於明年起分階段拓展至新界及離島共235條鄉村，惠及約11萬名村民。