警油塘深水埗冚街頭聚賭　拘24男女檢啤牌現金

觀塘警區特別職務隊及特遣隊人員根據線報及深入調查後，今日(3日)下午展開反非法賭博行動，於油塘邨榮塘樓對出休憩處展開行動，打擊非法街頭賭博活動，拘捕11男1女，年齡介乎56至82歲，涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」，涉及賭博活動包括「13張」、「鋤大Dee」等。警方在行動中檢獲啤牌和超過3000元賭款，及用來賭博的枱及櫈。所有被捕男女已被暫控各一項「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」罪。

另外，深水埗警區特別職務隊聯同特遣隊人員，今日（3日）下午約4時，突擊搜查南昌街一公園休憩處，搗破3個懷疑非法賭檔。行動中，警員拘捕12名年齡介乎51至80歲本地男子，涉嫌「在賭場以外任何場所進行賭博」，並在現場檢獲3副撲克牌及小量現金。所有被捕人士正被扣查。

警方提醒市民街頭聚賭屬違法行為，根據法例，任何人於街道上經營或管理或控制非法賭博，一經定罪，最高罰款為5萬港元及監禁2年。任何人於街道上進行非法賭博，一經定罪，最高罰款為3萬港元及監禁9個月。

根據房屋署屋邨扣分制度，被捕人一經定罪會被扣5分，若租戶在兩年內累計被扣16分，將收到遷出通知書終止其租約。現場地方骯髒，而各人亦涉嫌違反政府實施的限聚令，即每個聚集的群組不得多於4人，就被捕人於公眾地方羣組聚集，警方已向他們作出嚴厲警告，不排除會就有關規例作出檢控。