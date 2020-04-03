疫情下逾五成受訪劏房戶收入減　機構促發援助金

新冠肺炎疫情未退，劏房戶面對昂貴租金及失業等問題，生活大受影響。有機構進行調查發現，約五成五劏房戶受訪者表示受疫情影響而工作日數和收入減少，更有約兩成九受訪者因而失業。機構提議政府推行失業援助金及就業不足津貼，減低劏房戶的經濟壓力。

循道衛理亞斯理社會服務處今(3日)表示，於上月4日至13日，以問卷調查訪問了235名居於荃灣劏房戶的意見。調查發現，約八成受訪者表示2月份的開支增加，主要用於購買防疫用品及子女學習用品等，反映疫情導致家庭開支增加，為劏房家庭造成經濟負擔。

機構指出，得悉不少劏房家庭表示現時房租太貴，惟近月就業不足令收入下降，同時防疫用品價格高昂令開支增加，批評政府的津貼只是杯水車薪。機構建議政府發放就業不足津貼及設立失業援助金，同時簡化相關申請程序，減少行政申請及審查關卡，回應劏房戶的財政壓力。

明愛專上學院社會科學院高級講師賴建國表示，疫情為劏房住戶帶來沉重經濟及衞生壓力，包括就業不足及失業；而劏房衞生環境惡劣，有需要加強清潔消毒，亦加重劏房戶的日常開支。