政Whats噏：捐薪抗疫市民唔收貨　葉劉倡問責高官帶頭減薪

新冠肺炎席捲全球，香港確診個案不斷增加，特首同問責官員上月捐出1個月人工，協助對抗疫情，但市民唔收貨，炮轟冇誠意。身兼行政會議成員嘅新民黨主席葉劉淑儀今日(3日)進一步建議問責官員應以身作則，帶頭減薪。

其實喺問責官員捐薪酬之前，葉劉已建議問責官員帶頭減薪。新民黨今日會見政務司司長張建宗時提交17項建議，亦提出同一要求，仲話係為所有公營機構，包括港鐵、金融管理局、香港交易所、貿易發展局、生產力促進局同機場管理局等嘅管理層，樹立良好榜樣。喺公營機構方面，該黨認為應全面縮減開支預算、預留財政資源，用作抵銷調低各項服務費用，減輕市民同商界嘅負擔。

該黨又直指港鐵等機構實質上屬於公用事業，個別嘅管理層竟年薪達數百萬港元，揮霍公帑嘅風氣為公眾詬病，喺呢個抗疫嘅時刻，啲管理層更應該減薪，顯示同市民共渡時艱。

包括特首在內嘅問責官員同行政會議成員早前都捐出一個月薪酬，話要顯示與市民同心抗疫，共渡時艱，但有民間團體隨後公布嘅民調結果顯示，70%受訪者認為問責官員捐薪酬畀慈善團體，誠意欠奉，應該減薪先啱。依家政府話加碼推出第二輪嘅抗疫措施，咁係咪會考慮葉劉同市民嘅建議，主動減薪呢？