港台節目違一個中國原則　各界促政府追究到底

年花十億港元公帑的香港電台(港台)劣迹斑斑，被批評節目立場偏頗，一直備受質疑。繼早前其電視節目《頭條新聞》被批評抹黑警隊，遭警方兩度投訴後，港台節目《The Pulse》日前訪問世界衞生組織官員時，竟詢問會否讓台灣加入世衞，惹來政治風波。商務及經濟發展局事後指有關表達違反一個中國原則，認為廣播處長梁家榮需為事件負責，惟港台死撐節目無任何取態。有政界人士及學者均認為港台錯得離譜，促請政府追究責任，不可再佛系管理、小鬧大幫忙。

有關節目播出後，商經局局長邱騰華認為，該集節目當中的表達，有違一個中國的原則，及《香港電台約章》中港台作為公共廣播機構所訂明的目的和使命，並指世界衞生組織成員國均以主權國家為單位，作為政府部門和公共廣播機構，港台必須對此有正確的認識，不能偏差，廣播處長作為港台的總編輯，必須對此負責。

議員陳恒鑌認為事件相當嚴重及不合理，他指作為公營機構就必須堅守一個中國、一國兩制的原則，而非「搞分化」，加上只有國家才可加入世衞，港台記者問此問題顯得「無知及冇常識」，懷疑港台是「有心問呢個問題」。陳續指，邱騰華要求廣播處長梁家榮負責，是遲來的問責，早前一連串的事件，政府都放任不理，令港台以為自己是「太上皇」，但他認為，政府絕不可再佛系管理、小鬧大幫忙，又覺得梁家榮要道歉澄清，甚至問責下台。

「23萬監察」發言人、前議員王國興再次強調，事件性質非常嚴重，他認為記者提出此問題完全不簡單，因這並非一般疫情的訪問，又指記者在任何時候提出問題，都是有目的及企圖尋求自己想要的答案，而問題本身有極大台獨味，可推斷記者甚至港台潛意識認為台灣是主權國，可加入世衞，完全違反一個中國的原則。

王又指，廣播處長梁家榮作為香港電台的總編輯，不監督節目內容又隱瞞事件真相，完全是「心有鬼」，認為梁必須對此負責，引咎辭職，政府方面亦不可「高高舉起、輕輕放低」，梁若不辭職，則必須將他撤換。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，相關記者政治敏感度不高，又或是「有心問」，可謂錯得離譜，惟港台不但不嚴肅處理，更指沒有違反一國兩制原則及《香港電台約章》，梁家榮監管不力「冇好好提醒下屬」、事後又無即時亡羊補牢反而死撐無錯，讓人懷疑他是否知情，理應撤換。他又促請商經局不要只是「擺姿態」出聲明譴責，但涉事記者、處長絲毫無損，只會有恃無恐。