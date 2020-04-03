越線撞的士造成一死一傷　地產經紀下周判刑

當日被告趙晉銘的黑色私家車迎頭撞上的士，造成一死一傷劇。

地產經紀於去年4月駕車駛至沙田牛皮沙街時越線，跟一輛的士迎頭相撞，導致的士司機死亡和乘客重傷。他被控危險駕駛引致他人死亡，以及危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害等5罪，今(3日)於區域法院認罪，法官將他還押至下周三(8日)判刑。

控罪指，34歲被告趙晉銘於去年4月26日，在沙田牛皮沙街危險駕駛汽車，引致68歲的士司機周長死亡、的士乘客陳夏眉受嚴重受傷。此外，被告亦另被控車輛的車尾的登記號碼不符合規定、車窗玻璃裝配有色薄膜，以及後燈鏡片和後反光體並非在良好和可使用的狀態等罪名。

案情顯示，當日約凌晨12時，被告駕車以時速52公里駛至案發地段時，因不當駕駛部分車身越界至對面行車線，亦沒有及時轉軚躲避對面線上之的士，終與之迎頭相撞。被告事後被揭血液內含微量酒精。

控方透露，被告曾有7次交通違規紀錄，包括超速及不遵守交通信號，而最後一次違規是案發前兩個月。被告亦曾上過兩次駕駛改進課程。辯方求情指，被告主動認罪顯示悔意，當時他因駕駛分心才釀成車禍，他自己亦有受傷，已受深刻教訓。