特別財會：港台節目偏頗欠中立　本年度截至2月投訴逾1.2萬宗

香港電台製作的節目多次被批評欠中立、製作偏頗，單是去年4月至今年2月29日就接獲12757宗投訴，較2016/17年度的971宗，大幅颷升逾12倍。另外，過去3年，有2宗節目主持人更因於非節目時段的言論被投訴，要暫停主持工作。不過，商務及經濟發展局在回覆立法會特別財委會議員質詢時表示，沒有計劃成立針對港台節目的帳目評議會。

港台製作的《鏗鏘集》、《頭條新聞》亦常被投訴，有議員關注這些節目的每集開支，但商經局只概略回覆稱，有關節目製作及直播節目的工作由港電台現有資源應付，並無獨立的開支及人手編制分項數字。

有議員提問電台台長經常以「編輯自主」及「新聞自由」為由，拒絕正面回應偏頗製作問題，當局會否考慮在日後設立內容監管制度及成立針對港台節目的帳目評議會以正視聽，商經局回應指，港台顧問委員會可就關乎港台節目編輯方針、節目標準及質素的事宜向處長提供意見，並聽取有關投訴報告，港台作為政府部門亦須受申訴專員、審計署及廉政公署等機構的監察，故沒有計劃成立針對港台節目的帳目評議會。

2019年7月，港台一名電台及電視節目主持被投訴在一個非港台活動上公開煽動他人犯罪。經雙方協商，該名主持暫停主持工作。今年1月，一名電台節目主持在個人社交平台上載寫有被指為「散播仇恨或詛咒人家」字眼的揮春。經雙方協商，該名主持暫停主持工作。

此外，過去5年，港台位於廣播道的3座大樓合共進行247次維修，涉及開支4764萬港元。廣播處長(處長)和副廣播處長的全年薪酬，以職位薪級中位數計算，分別為310多萬港元和265多萬港元。

由2019年6月至2020年2月，港台因採訪報道社會事件涉及的額外開支約為60萬港元，包括採購防護裝備及購買和維修器材。