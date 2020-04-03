酒吧禁令下　警方聯同民政食環巡油尖食肆

新冠肺炎肆虐，酒吧及樂隊群組相關感染個案急增，政府為減低傳播風險，下令由今日(3日)晚上6時起，全港酒吧需關閉14天。就此，警方隨即採取相應行動，於今晚7時許，聯同民政事務總署人員，一行約10人到油麻地登打士街36號的商廈巡查相關場所。由於碰巧上址升降機發生故障，相關人員與追訪的同行記者，需徒步沿後樓梯先後登上位於12樓及18樓的目標餐廳，期間發現大部分樓層原有的酒吧餐廳均已經烏燈黑火，暫停營業。

而人員到達12樓的餐廳時，發現上址仍有數枱客人光顧，每枱約有2名客人，未有違反食肆抗疫的新規例，其後一行人又轉到18樓的餐廳，發現店內雖如常營業，卻未有客人光顧。人員於兩店先後各逗留15分鐘後，決定收隊離去。據了解，相關餐廳有食肆牌照，惟酒水方面已暫停供應。

此外，同一時間，警方亦聯同食環署人員一行約30人，於尖沙咀漆咸道南和寶勒巷一帶，巡查了約10間食肆，包括樓上舖和地舖，查看他們的牌照，及當中有沒有涉及違規食肆新規例，如限制每張枱相隔1.5米及最多4人一枱等，巡查行動仍然持續，相關人員暫時未發現有店舖食肆違規營業。

警方表示，在規例實施初期，會以口頭解釋、勸喻或警告方式，提醒市民配合規例的要求。隨着規例實施至今，為更有效減低傳染風險，警方逐漸加強執法力度，不排除會向違例人士發出定額罰款通知書。