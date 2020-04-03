特別財會：95%司法覆核案件由假難民提出　增司法機構壓力

假難民禍港不斷，增加司法機構壓力！單就去年，司法機構共接獲3889宗司法覆核許可的案件申請，其中免遣返聲請案件就有3727宗，佔總數的95%。司法機構表示，一直密切監察有關情況，並考慮應如何處理激增的免遣返聲請案件量，而又不會嚴重影響其他民事案件的審理，正建議增設1個高等法院上訴法庭法官職位作為支援，並就有關建議諮詢司法及法律事務委員會。

司法機構回應議員有關免遣返聲請質詢，指除了司法覆核許可案件數目外，民事上訴案件亦有大幅上漲趨勢。司法機構指，去年與免遣返聲請案件有關的民事上訴數目達到351宗，佔總數597宗的59%；而前年則是611宗入稟的民事上訴數目，與免遣返聲請案件有關有393宗，佔64%，兩者相若。

對於如何防止被濫用機制，司法機構表示，司法覆核的申請必須在取得法院的許可後方可提出。此規定有助篩除沒有合理可爭辯論據且不具實際勝訴機會的案件。

司法機構除了建議增設1個高等法院上訴法庭法官職位，亦計劃就應付因大量免遣返聲請

案件入稟高等法院而激增的工作量，增設3個職位，分別是一名司法書記和2名助理文書主任。