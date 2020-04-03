政Whats噏：趕住傾抗疫　衞生委員會下周三攝位開「午飯會」

因應疫情嘅影響，立法會好多事務委員會會議都延期，但衞生事務委員會反而喺下個星期三(8日)將召開特別會議，話要討論預防同控制疫情嘅措施。主席蔣麗芸(Ann)話，因為嚟緊呢個禮拜一至四都要召開財務委員會特別會議，既然秘書處因應財委會而返工，難得大樓咁齊人，就搵下啲空檔時間，最後決定喺下周三嘅午飯時段「攝位」開會。

依家疫情仲係好嚴重，擔唔擔心開會會增加傳播病毒嘅風險呢?阿Ann就話都唔諗得咁多喇，相信議題唔止議員關心，全港市民都一樣咁關注。佢又話當日會有多個部門代表出席會議，包括食物及衞生局、商務及經濟發展局、保安局、勞工及福利局、民政事務局、教育局、創新及科技局、政制及內地事務局、財經事務及庫務局同埋扶貧統籌處。

阿Ann話呢個安排係因應食衞局上次開會要求嘅，同時通知唔同嘅決策部門參與會議，估計局長陳肇始到時好大機會會「蒲頭」。

至於係邊位議員提出開會?阿Ann就話建制派同泛民主派都有同事要求，之前分別有經民聯議員梁美芬同民主黨議員黃碧雲，最新嗰位係公民黨議員陳淑莊。