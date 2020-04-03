警連續五日打擊元朗天水圍非法賭博　拘43人

元朗警區特別職務隊、元朗分區特遣隊、軍裝巡邏小隊及天水圍分區軍裝巡邏小隊，繼上星期連續五日（3月24日至3月28日）進行反非法賭博行動後，於上月31日至本月2日再度展開行動，打擊元朗區及天水圍區內的非法賭博活動。

行動中，警方突擊搜查元朗區及天水圍區多個賭博黑點，成功搗破多個懷疑非法賭檔。警方共拘捕43人，包括29名本地男子及14名本地女子，年齡介乎26至88歲，涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」或「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」。警員行動中檢獲大批賭具，包括4部電動麻雀機、1張麻雀枱、8套麻雀及6副撲克牌，以及約5,300元賭款。

警方提醒市民，經營非法賭博場所、在非法賭博場所內賭博及街頭聚賭均屬違法行為，市民切勿以身試法。根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及監禁7年。任何人於街道上經營或管理或控制非法賭博，一經定罪，最高罰款為5萬港元及監禁2年。任何人於賭場內或街道上進行非法賭博，一經定罪，最高罰款為3萬港元及監禁9個月。

最後，警方呼籲市民在疫情期間切勿在公眾地方聚集，並盡力配合政府做好防疫工作，以控制病毒傳播。