政Whats噏：免費台停播港台節目　仍符免收頻譜費政策精神

早前通訊事務管理局宣布，免費電視持牌機構可以揀唔播香港電台製作嘅節目。消息一出，即刻惹來港台工會同好多民主派議員批評，仲大條道理咁捉住免費電視嘅發牌條件嚟講，話依家免費電視唔再播港台節目，理應要畀番足獲豁免嘅近4億港元頻譜費政府喎。

之不過，商務及經濟發展局今日（3日）書面回應特別財委會嘅質詢就話，即使免費電視停播港台節目，依然符合「不徵收頻譜費嘅政策精神」。商經局咁講，咪即係大大力摑咗港台同班泛民議員一巴，究竟點解呢？

話說議員譚文豪早前透過書面問題向商經局查詢「向免費電視追收頻譜費」一事，局方回應時就重申，「播港台節目只喺豁免頻譜費中嘅一小部份要求」，其實只要免費電視持牌機構每星期提供合共超過100小時包括新聞報道、時事節目、紀錄片、文化藝術節目，同埋以兒童、長者及年青人為對象嘅節目，以及有英文為主嘅頻道就得喇，並非話「非港台節目不可」。

咁即係仲使唔使畀翻近4億港元頻譜費政府呀？商經局就話：「唔使喇」，仲強調「即使免費電視持牌機構唔再被要求播放港台節目，佢哋仍然符合不徵收頻譜費嘅政策精神」喎。哇，呢巴掌真係打到應一應呀！