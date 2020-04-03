懶理禁令酒照飲　堅尼地城4酒吧人頭湧湧

政府宣布的社交戒嚴措施今(3日)生效，酒吧今晚6時起須關閉14天。不過，政府就「酒吧」定義十分蒙糊，堅尼地城科士街、吉席街及爹核士街一帶，至少有4間酒吧疑走有關條例的「灰色地帶」，於晚上9時許仍然營業，部分酒吧甚至吸引大批外籍人士光顧，店內人頭湧湧，連食肆必須符合、枱櫈間距不少於1.5米間距的規例亦未達到。

東網記者晚上9時半視察堅尼地城一帶，發現多間酒吧仍在營業，大部分為外籍人士光顧。現場所見，雖然該些酒吧有提供膳食服務，但幾乎以提供酒精飲品為主，與平時酒吧情況無異，其吧枱亦照常運作。不少食客枱上只有酒精飲品，並無食物，亦照常與朋友碰杯聊天。

根據食物及衞生局指引，若有關處所主要提供膳食服務或只提供非酒精類飲品則不需關閉，若有吧枱則需要關閉，並且需遵守顧客的數目均不得超過通常座位數目的一半、不得有多於4人同坐一桌、及桌子之間最少有1.5米距離或設有某種形式的隔板作出有效分隔等措施。