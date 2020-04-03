政Whats噏：陳淑莊酒吧關閉前夕帶40人夜蒲　聲稱為開會

陳淑莊昨晚與40人多人到深水埗一間酒吧，之後被指帶醉乘的士離開。

政府尋日(2日)宣布今日(3日)下午6時前要酒吧關閉14日，政府呢頭講完，有網民尋晚11點就見到公民黨陳淑莊帶住40人，去咗深水埗一間酒吧，唔通希望趕緊係酒吧關閉前最後一晚盡情狂歡。

有口痕友話，間酒吧半落閘，似有古怪；不過，話時話，政府之前都公布咗社交戒嚴令，唔畀4個人坐埋一齊，依家成40人，隨時增加播毒風險喎，口痕友仲話，尋晚警方收到舉報到場，陳淑莊貌似半醉，上咗架的士迅速離開，現時有人同警方講係開股東大會。

不過，陳淑莊就否認尋晚去蒲巴，事緣政府尋日突然宣布要酒吧停業14日，佢去深水埗酒吧，就係要同受影響嘅飲食業人士林瑞華等人開會，籌備今朝10點係立法會舉行嘅記者會，強調絕無聚眾，而酒吧當時亦冇營業，佢係以議員身份出席公務會議，完全無違法。

佢又話警方收到噪音投訴，大約午夜時分，4名警員到場了解情況之後就離開，無驅散任何人，會議繼續至大約深夜2時結束。

其實議員如果真係為公務開會係無可厚非，但依家疫情嚴峻，點都要保持社交距離，太多人聚集，如果當中有人係隱形患者，就好容易中招。