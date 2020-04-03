特別財會：政府宣傳片　同心抗疫收視最高

近年政府跟上潮流，製作不同的宣傳短片再放上網上社交媒體播放，但呼籲市民與反修例暴力割席的短片收視，差過抗疫宣傳短片。根據政府新聞處回應議員就財政預算案的提問，按新聞處Youtube頻道計算，截至上月8日，去年8月至今年1月製作的修例短片中，收看次數最低的約有10萬3千次；但今年1月才製作的新冠肺炎短片中，收看次數最低亦有24萬6千次，反映齊心抗疫較市民關注。

根據資料顯示，新聞處就修例製作了7套短片及宣傳聲帶，花費約247萬港元，在網上社交平台的廣告費用就花費約75萬港元。7套宣傳片中，在Youtube頻道收看次數最低是「珍惜香港 這個家(I)」，收看次數10萬3204次，同時在Facebook及Instagram都是收視最差，有61萬475次，製作費約61萬港元；而在收看次數最高的是「青紅皂白 清楚明白」，在Youtube頻道有110萬3322次，在Facebook及Instagram就有426萬9636次，製作費約39萬港元。

至於有關抗疫的短片，新聞處及衞生署製作了7套宣傳短片，大約花費53萬4千港元，其中有4條短片放在網上平台播放，大約花40萬港元。4條短片中，在新聞處Youtube頻道中收看次數最低係「如何正確清潔雙手」，有24萬6799次，收看次數最高是「預防肺炎及呼吸道傳染病的健康建議」，有31萬7441次。至於Facebook及Instagram方面，收看次數最高是「同心抗疫」，有140萬1035次，而最低是「妥善保養排水渠管」，有116萬3744次。

另外，新聞處過去3年，在Facebook、Youtube、Instagram及Twitter投放約207萬港元宣傳費，而在去年12月推出名為「添馬台」的Facebook專頁，投放了9萬2千港元。