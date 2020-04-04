探射燈：卦象預示　庚子年災難多

全球忙於應對新冠肺炎疫情，可惜禍不單行，各地或陷入更重大的糧食危機。有堪輿學家為今年卜卦，直言「正月卦象會影響全年，所得卦象『山風蠱』，對農作物影響最大，中國同東南亞地區今年要特別小心。」另逢庚子年多大事發生， 天災橫行難以平靜。

新冠肺炎疫情全球肆虐，西方疫情一發不可收拾。堪輿學家周漢明解釋，今年為金水年，西方屬金，細菌屬水，金生水，因此西方國家疫情特別嚴重。周又稱，今年太歲在正北面，二黑病符飛臨東北，而流年五黃災星飛到正東，「呢幾個方位運勢特別差，有機會招來兇險，疫情難平息。 」

周又指，今年為庚子年，剋木，即意指林木、農作物及糧食有可能出現危機，「東南西北都不得安寧，會有好多事發生。」天災禍害逐漸顯現，先是中東、非洲10國現面臨沙漠蝗蟲威脅，恐導致中東、東非及北非約2500萬人陷入糧食危機。另外，澳洲山火去年肆虐至今造成的損失難以估量，有學術期刊研究顯示，森林大火燒毀澳洲超過5分之1森林。周更指，中國亦有機會有農作物失收的危機，「庚子年好似把刀咁，易出現災害，可能會民不聊生。」