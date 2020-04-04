內地新冠肺炎累計3322人死亡　今舉行全國哀悼

新冠肺炎肆虐全球，確診病例已突破百萬，且持續上升；內地疫情雖已緩和，惟防疫形態仍不容樂觀。截至周六（4日）凌晨，內地累計確診病例達81,623宗，造成3322人病亡，現有確診病例2711宗。為悼念抗疫犧牲烈士和逝世同胞，國務院宣布周六舉行全國哀悼活動，全國和駐外使領館下半旗致哀，停止所有公共娛樂，並於上午10時起默哀3分鐘，汽車、火車、艦船鳴笛，防空警報鳴響。

疫情肆虐內地期間，除了造成多名抗疫醫護犧牲，亦有多名防疫人員、警員在抗疫前線殉職。公安部周五（3日）通報，截至周四（2日），全國共有60名警員和35名輔警犧在抗擊疫情和維護安全穩定第一線，其中湖北武漢至少8名民警、輔警因公犧牲。在疫情發生以來，公安部已先後追授20名犧牲警員為全國公安系統二級英雄模範稱號。

另一方面，中國加緊向世界出口醫資物資，協助各國抗疫。針對外界質疑華醫療物資質量問題，國家藥監局周五召開了「全面加強疫情防控醫療器械出口質量監管工作專題電視電話會議」，指出未在中國取得醫療器械註冊證書及生產許可證書、或未辦理醫療器械產品備案及生產備案的企業，一律不得出具出口銷售證明；凡是有證據表明出口產品質量存在問題的，須立即停產、整頓，並查清問題；問題未查實前，不得恢復生產、經營。