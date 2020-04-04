探射燈：多國禁運　氣候劇變　港恐陷糧食危機

新冠肺炎令全球工商業停擺，依賴進口的香港隨時爆發糧食危機？各地爆發「搶糧潮」，歐美多國應疫情升溫令食材及物資供應緊張，亞洲部分國家則已相繼暫停輸出食品，如越南停米，泰國停雞蛋。東網對比去年及今年食米、蔬果及各種肉類等主要糧食進口量，發現部分糧食進口量下跌，當中魚的跌幅近17%，水果及蔬菜亦同告下跌。一旦今年再現天災影響收成，勢必影響全球糧食供應，一向倚賴進口食物的本港首當其衝，學者警告全球疫情如未能在1、2個月內紓緩，恐令港陷糧食危機。

去年天災影響糧食收成，今年全球新冠肺炎疫情嚴峻，各地民眾搶糧及日用品潮時刻上演，本港亦接連出現搶米潮，糧食供應緊張令市民恐慌。多國因疫情停工停產，部分國家開始限制食物出口，如越南下令在3月底暫停簽署新的稻米合約；泰國亦禁止雞蛋出口7日；俄羅斯亦實施出口配額，由4月至6月期間的小麥及粟米等出口量不得超過700噸。

東網對比香港統計處去年及今年首兩個月多類糧食的整體進口量，發覺當中至少有3個項目出現跌幅，當中魚（包括活魚、新鮮及冰鮮魚）下跌近17%，水果下跌10%，蔬菜則下跌近4%。

香港餐飲聯業協會會長黃家和認為，魚進口量減少應與去年遊客下跌，餐廳需求減少有關，不少酒店及食肆都進口歐洲急凍魚，惟現時疫情在歐洲爆發，令部分供應鏈停產，物流亦受疫情打擊而拖慢，成本已上升逾10%；若疫情持續，魚及其他食材供應都會緊張，價格亦會上升。

對於蔬果進口量齊跌，香港入口蔬菜批發商商會會長袁昌指，本港90%蔬果都是來自內地，歐美各國的佔約10%，大多透過空運到港，相信疫情影響物流導致供應下跌，惟因內地供港貨量穩定，整體輕微下跌相信與市道變差有關，不過，業界最憂慮內地傳出將對中港司機實施檢疫，一旦實施勢會影響供港食品，「如果實施咗就真係見步行步，唔止蔬果好多食物都直接受牽連！」

食米是本港唯一儲備商品，進口量比去年錄得約11%升幅，惟越南米是本港第二大供應來源，今年首兩個月入口逾1.3萬公噸，而作為第4大食米供應國的澳洲，去年首2月進口逾1400公噸，惟今年同期則暴跌67%。若越南的「禁米令」持續，或會對本港食米供應構成影響。然而，工業貿易署數字顯示，截至今年2月底，香港的食米總存貨約2.2萬公噸，超過政府規定，足夠全港市民食用約1個月，政府現時無意增加儲備商品種類。

香港食品供應商通泰行董事長李廣林指，食米供應充足，澳洲米供應減或與當地山火有關，惟即使個別國家的食米減少，亦可透過其他國家補充，香港的食米受政府監管，早前出現短缺是一時補貨不足所致，強調食米倉庫在本港，市民毋須搶糧。

早前一度成搶糧對象的雞蛋，香港豐貴堂蛋業商會理事長楊金炎就認為與泰國暫停出口有關，惟相關措施將取消，本港主要雞蛋供應地是內地，反而美國雞蛋的價格升幅近3倍，本港批發商將減少進口。

惟近年氣候變化急遽，去年發生多宗大型山火，內地旱災頻繁，一旦今年再現天災，恐致農作物失收。

「香港會好危險，因為主要糧食都係靠進口！」香港中文大學商學院客座教授冼日明指，目前全球爆發的新冠肺炎是最大影響糧食供應的元素，各國民眾會增加糧食儲備，如過往只儲1星期食糧，現時可能會儲1個月，一旦疫情於未來數月未能緩和甚至加劇至全球500萬至1000萬人染病，勢會造成恐慌，屆時各國都會為國民儲糧，出口糧食勢會大跌，對於僅靠進口糧食維生的香港非常不利。

冼又指，疫情或多或少影響農作物產量，加上疫情之下全球物流運作大不如前，如到外國採購商品的運輸時間可能由2星期倍增至4星期，市面會出現短暫缺貨情況，因而造成恐慌，預期未來供應鏈仍會不穩，但要視乎疫情的發展程度而定。

食物及衞生局發言人指，泰國政府由3月26日起禁止出口雞蛋至其他地方，有關臨時措施試行7天，泰國當局會在試行期完結前檢討是否延長措施。本港目前並沒有接獲其他國家禁止食品出口的消息，「二十國集團」貿易部長於3月底發表聯合聲明，重申實現保持市場開放等目標，同意在對抗疫情期間，各國將努力確保必需品和服務，包括關鍵農產品的正常跨境流動，該局會繼續密切留意食品供應的情況，盡力確保供應穩定，希望市民按其實際需要購買食糧。