大角咀刀劫的哥誤傷其手　賊人講：唔好意思

大角咀前晚發生之的士劫案，車Cam記下司機與賊人對話，賊人得手後，眼見的哥遭刀鎅傷手流血，不忘「Say Sorry沙冧！」案發於前晚(2日)9時49分，姓古(35歲)的士司機報案，指他由深水埗北河街近南昌街，接載一名黑衣口罩男到大角咀。當的士駛至柳樹街球場對開，男子突然亮出約長15厘米生果刀指嚇，並劫去其500元現金，賊人得手後逃去；古疑於案發期間，遭賊人的利刀割傷手指流血，遂向警方求助。

涉事的士車頭擺放多部手機，而根據車Cam記錄的對話中，賊人犯案時得知誤傷的哥，一度向他道歉。根據該段錄音，賊人被載抵柳樹街頌賢花園對開時，隨即亮刀指嚇古，並連番喝令：「攞晒啲錢出嚟，快啲！」古答道：「我得500蚊喺度咋！」賊人聞言，催促道「500蚊攞嚟吖，得架啦！」其時賊人的刀鎅傷的哥的手部，受傷的古既無奈及氣憤道：「你等等先吓，你鎅到我呀，爆缸呀！」

其時，賊人掠得500元現款後，見司機受傷流血，隨即帶着歉意表示：「唔好意思！」語畢匆匆開車門逃去。其後，相信遇劫受傷的古向同行講述遇劫情況及求助，透露他身在大角咀，有關錄音亦在此完結。

警員趕至兜截惜無發現，古經包紮後由救護車送院治理。旺角警區刑事調查隊正調查案件，正追緝一名年約30至40歲、身高約1.7米、中等身材的中國籍男子歸案。