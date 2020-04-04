東方10問政府10唔應　政界轟龜縮高官無心抗疫

律政司司長鄭若驊被批評在大事當前猶如隱形。

本港疫情愈演愈烈，惟港府卻「扯白旗」式應對，東方報業集團發揮第四權，向政府提出十項質問，針對目前隔離病房不足、醫護物資不足、檢疫機制形同虛設及封關太遲等要求政府正視。有議員指「十問」正是市民所憂，狠批港府無心抗疫，促請港府盡快回應「十問」。

面對世紀病毒，港府抗疫工作卻錯漏百出，東方報業集團前日提出十項問題，就監察及追蹤播毒者歎慢板、確診患者滯留社區不理不顧等問題質詢政府，抗疫工作一片亂象，質疑港府是否要向新冠病毒投降。

議員葛珮帆日前表示，政府一直未就相關問題提供解決方案，令市民心慌，直斥港府為抗疫工作下決策時反應慢，批評高官團隊「唔見晒影」，認為各問責官員應主動為所屬範疇作交代。另就口罩供應方面，她認為政府對於本地生產的口罩「一味靠等」，預計此等口罩供應要到五至六月才趨穩定，市民短期內仍要無奈「捱貴罩」。她認為政府須及早構思抗疫後續方案，否則「臨急抱佛腳」，擔心屆時本地醫療系統未能應付。

本身是醫生的議員郭家麒則直言「十問」相當重要，斥當局若繼續「死拖」而不正視，相信疫情過後會有更多醫護離職，令醫療前線人手更加惡化。郭形容港府問責團隊在抗疫工作上後知後覺，高薪厚職的高官如鄭若驊等，卻在大事當前猶如隱形，形容「抗疫工作就如『一坨屎』！」