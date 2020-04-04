東方日報A1：袁國勇斥廢官　唔見棺材唔流眼淚

本港新冠肺炎確診疫情如海嘯般湧來，已突破八百大關，隨時破千，惟政府官員仍是「佛系」抗疫。香港大學微生物學系講座教授袁國勇批評，「依家政府有啲官員對疫情仍然好似好樂觀，認為好似冇咩嘢」，他引述俗語云：「唔見棺材唔流眼淚」，強調疫情有如森林般大、「唔係講玩」，每日有數十宗確診個案，若情況持續，港府便會束手無策，希望官員不要對新冠肺炎疫情掉以輕心。

本身是政府抗疫督導委員會專家顧問成員的袁國勇昨接受電台訪問時指，有官員以為相比外國香港已做得好好，這是非常錯誤的想法，因疫情可以像海嘯般快湧來，本港曾經歷過二○○三年沙士一役，當年已令所有公立醫院在短時間內癱瘓，形容這種災難性狀態，對港人而言仍歷歷在目，希望政府吸取沙士的教訓，強調港府現時所做的事不足以令香港安全，必須加強病毒檢測數量。

袁又形容，本港疫情已進入危險狀態，當每日有多宗確診個案無法找到感染源頭，代表社區上有隱性傳染鏈出現，現時的公共衞生措施亦無法將傳染鏈斬斷，因此必須盡快採取有效防疫措施，除進行大量病毒測試，以盡快找出帶病毒人士，接受隔離治療，市民亦要正確佩戴口罩，及注意衞生。

袁亦提到，市民近期的防疫意識似乎愈來愈薄弱，故對香港疫情不容樂觀，相信很快會超過一千宗確診個案，如果出現大量超級傳播者，確診個案甚至會激增至二千宗。他有理由相信本港新冠肺炎的死亡率目前只有百分之零點五，原因之一有很多市民都有佩戴口罩，他特別提醒年輕人要做好個人防疫措施，透露有年輕確診個案病情非常嚴重，兩邊肺部「花晒」，估計是患者沒有佩戴口罩，及不注意個人衞生所致。

對於港府連日來推出多項社交戒嚴措施，包括限制人群聚集數目，要求某些高風險場所關閉十四天等，袁國勇認為，任何可以增加社交距離的措施都應該有效；又指本港防疫政策有可以加強的地方，特別是當找到確診個案後，要花多少時間追蹤到密切接觸者、完成化驗並將患者隔離，這些數據從來未有公布但卻非常重要，如果這由追蹤過程需要很長時間，即反映防疫政策失敗，因為與患者有密切接觸的人士有機會將病毒傳播開去，故希望政府日後每天都公布相關數字，以監察措施的成效。

被問到港府官員對疫情感樂觀，可是「唔見棺材唔流眼淚」，食物及衞生局副局長徐德義昨在例行記者會上表示，港府面對疫情一直是嚴陣以待，不會鬆懈，會繼續以圍堵政策，盡早診斷及隔離患者。

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