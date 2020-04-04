Dr.東：中大團隊驗證胎兒存活力評估法　解構流產機率

小生命的到來令人欣喜，但流產卻是本港第二大最常見的住院診斷案。

孕期首3個月，流產的風險一般較高，最新一期《香港醫學雜誌》刊登了一項醫學研究，中文大學一個團隊驗證了評估胎兒存活力的方法，該方法透過簡單的超聲波數據、和母親的病史，可以預測婦女在早孕期後繼續懷孕和胎兒存活力的機會。研究人員指評分準確，並稱評分系統將會為臨床醫生工作、特別是在早期妊娠評估診所工作的醫生提供很大的幫助。

過去10年，流產一直是本港第二大最常見的住院診斷。由中文大學溫綺琪醫生領導的研究，跟進了1508名婦女的情況，發現胎兒存活力得分相等於一或以上者，孕婦有超過90%概率會繼續懷孕超過頭3個月。與其他孕婦相比，患有大絨毛膜下血腫（絨毛膜下平均血腫直徑與孕囊直徑之比例多於一半）的孕婦，比其他孕婦流產的機率高出將近2倍。該項發現可以從常規評估中，輕鬆獲得孕婦繼續懷孕存活力得分，而臨床發現可以轉化為準確評估繼續懷孕和胎兒存活力的可能性。

至於出現流產現象者，則與懷孕婦女年齡高過35歲、較高出血評分、胎齡、無卵黃囊、無胎兒心臟搏動、卵黃囊平均大小和胎兒大小顯著相關。

研究文章指，月經不調的婦女的孕囊大小和胚胎的生長不均勻，並且對孕齡的估計容易有誤導機會，因此評估繼續懷孕和胎兒存活力具有挑戰性。英國和其他地區使用的評分系統提供了一種相對簡單的方法來預測繼續懷孕和胎兒存活力的機會，而該項研究則旨在驗證該評分系統在中國女性中的使用情況，並為懷孕婦女提供諮詢和準確的評估。

團隊人員表示：「無論母親是否有流產的症狀，評分都是準確的。」而且，得悉胎兒存活力的得分，可以幫助降低孕期婦女的焦慮，並可為高機會流產的婦女提供適當的早期心理或相應的臨床支持。

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