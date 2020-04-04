多名議員促次輪措施直接惠及打工仔　盧偉國：要保就業

新冠肺炎疫情持續升溫，嚴重打擊各行各業，多名議員今早(4日)出席電台節目時，促請政府在次輪支援措施中要直接惠及受影響的打工仔。經民聯工程界議員盧偉國表示，建造業失業率達到6.8%，開工不足率亦有6.2%，相信情況會再惡化，情況令人擔心。他認為，工程及建造業正面臨工作鏈、供應鏈及資金鏈斷裂危機，呼籲政府在第二輪支援措施既要撐企業，亦要保就業，支援僱員薪金。

工黨議員張超雄指，受疫情衝擊，零售、餐飲、旅遊、美容等各行業都受影響，市場一片愁雲慘霧，尤其部分社企聘請了很多弱勢社群，經營狀況更是災難性，建議政府協助失業人士，包括成立300億港元失業援助金，讓今年2月1日前仍有工作的失業人士，最高每月可獲1.6萬港元，為期半年。

工聯會黃國健則稱，數之不盡的行業成為「重災區」，近日都向工會求助，促請政府推出的第二輪支援措施，一定要令受影響僱員直接受惠。

自由黨邵家輝就指，零售界失業率已超過10%，員工放無薪假極普遍，甚至有在高鐵西九站工作的員工一個月放27日無薪假，他同意政府能夠直接援助僱員，同時促請大業主能夠大幅減租，否則零售業結業，員工亦飯碗不保。