駱惠寧指一國兩制進入實踐中期　矛盾顯現須解決深層次問題

《基本法》至今頒布30年，中聯辦主任駱惠寧在中聯辦網頁撰文，表示一國兩制已進入了「50年不變」的中期，一些長期積累的矛盾逐步顯現，尤其去年修例風波中，發生了大量嚴重觸碰一國兩制原則底線的行為，憲法和《基本法》權威受到前所未有的挑戰，很多深層次問題都到了必須面對和解決的重要時期。

駱惠寧於文中稱要「咬定青山不放鬆」，面對各種困難和挑戰，要堅定憲法和《基本法》制度自信，不為一時之曲折而動搖，不為外部干擾而迷惘。他指出，維護國家主權、安全、發展利益與保持香港長期繁榮穩定相輔相成，如果國家主權、安全和發展利益得不到維護和保障，香港繁榮穩定就變成無源之水、無本之木；只有建立特區健全維護國家安全的法律制度和執行機制，強化執法力量，防範和遏制外部勢力干預香港事務和進行分裂、顛覆、滲透、破壞活動，才能確保香港長治久安。

駱惠寧又指，香港回歸以來，中央有效行使對特區的全面管治權，特別是全國人大常委會於2016年釋法，有效遏制和打擊了港獨勢力。特區司法機關在涉及港獨分子參選和宣誓問題的案件中依法作出判決，以及特區政府禁止港獨組織香港民族黨運作，都對維護《基本法》權威和香港法治發揮積極作用。

駱表示，要進一步維護憲法和《基本法》的憲制秩序，同時要大力加強香港社會，特別是公職人員和青少年的憲法和《基本法》教育、國情，以及中國歷史和中華文化教育，增強港人的國家意識和愛國精神。