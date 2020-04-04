佔中修例暴露市民誤解基本法　梁愛詩稱仍有人不接受回歸

修例風波持續大半年，基本法委員會前副主任梁愛詩今早(4日)在一個電台節目中表示，《基本法》的立法初心是為了維護國家的統一和領土完整，實行一國兩制，保持香港繁榮穩定。對於2014年違法佔領行動、持續9個月的修例風波，她認為此暴露了市民對《基本法》有不少誤解，有關《基本法》的爭議有增無減，主因是有人仍不願接受香港已回歸的事實，斥責有別有用心的政客，把香港和中央對立。

梁認為，《基本法》立法後30年，其目的大致達到，體現了「無縫交接，平穩過渡」、「維持香港繁榮穩定，資本主義制度及中央對港既定的基本政策方針不變」、「生活方式不變，人權和自由受到基本法的保障」、「法治健全，司法獨立」、「民主發展，循序漸進」以及「對外事務，發展良好」6個要點。

梁指出，大部分國際社群公認成功落實一國兩制，但她批評少數政客為了其別有用心的目的，將香港和中央形成對立局面，更詆毀中國。她亦提到，既然港人認為一國兩制是香港最佳選擇，而《基本法》乃體現此共同理念的法律框架，應在此共同目標之下團結一致落實《基本法》，令其實踐更成功。

她又稱，若要順利運行一國兩制，甚至在2047年後延續下去，應該摒棄不同政見、仇恨和敵對態度，她促請市民應好好思考香港前途會淪落到甚麼地步。她認為過去9個月的亂局及新冠肺炎疫情，正好讓港人靜靜反思，反問沒有守望互助的合作精神，日後如何走出沉重的經濟打擊，回復昔日繁榮。