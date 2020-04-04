香港現背離一國兩制風潮　饒戈平指應先完善中央管治權各項配套

今年是《基本法》頒布30周年，基本法委員會前委員饒戈平今日(4日)出席一個基本法線上論壇時表示，基本法是香港的守護神、鎮宅之寶，中央及特區政府要努力完善基本法的配套制度，否則會出現有個別條例無章可循、不便操作、無法有效落實，而當前要優先考慮的，是要健全完善落實中央管治權的各項配套，健全維護香港國家安全，防範、遏制外部政治勢力干預，健全行政長官對中央負責的制度，加強香港的憲法、基本法，以至國民教育。

他指，香港社會自去年夏季以來，出現一股背離一國兩制方針的政治風潮，矛頭直指由基本法確立的特區制度，暴力橫行，社會失去秩序，嚴重損壞法治。他指，要走出困局，在於堅守基本法，任何挑戰及違抗都是損害及動搖香港的法治空間。他亦稱，出路不在於騷亂暴力，而是法治、穩定；出路亦不在於脫離祖國，依附外地，而是與祖國相互依存，發揮香港自身正能量。

饒強調，香港社會在多大程度上珍惜、維護及全面準確實施基本法，不單決定今後20多年的繁榮及穩定，亦直接影響中央決策，對2047年後，是否繼續實施一國兩制的信心及決心。

出席同一線上論壇的基本法委員會副主任譚惠珠則指，香港的民主在回歸後有大幅度進步，例如2012年立法會選舉實現「一人兩票」，但近年有港獨組織，如香港民族黨的成立運作，以鼓吹自治獨立的本土激進主義參加立法會和區議會選舉，認為不擁護基本法的人，應禁止參選。她亦指，有立法會議員宣誓時公然反對一國兩制，又有外國組織及個人公然支持港獨活動，都是嚴重挑戰一國兩制底線的行為，定當受到制裁，並強調無力量可以改變香港在一國兩制下繼續存在及發展，香港應盡快立法維護國家安全、領土統一。