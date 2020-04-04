乘客量上月底跌逾四成　港鐵削部分鐵路線班次

屯馬線一期於今年2月14日通車，惟通車不足兩個月便被削班。港鐵表示，受疫情影響，鐵路線的乘客量於上月底錄得平均逾四成的按年跌幅，其中機場快綫及迪士尼線更錄得逾八成的跌幅，公司經過審慎考慮後，決定於下周五(10日)起調整部分鐵路線的服務，包括機場快綫、東涌線、屯馬線一期及迪士尼線。

港鐵表示，決定將東涌線及屯馬線一期列車在平日非繁忙時段、週末及公眾假期平均約10分鐘一班；乘客的候車時間平均會延長多一至兩分鐘。至於荃灣線、觀塘線、港島線、南港島線、將軍澳線、東鐵線及西鐵線，則維持目前的班次不變。

香港迪士尼樂園早於今年1月26日起已關閉，港鐵指，迪士尼線亦將暫停服務，港鐵公司將安排接駁巴士來往欣澳站及迪士尼站。

至於機場快綫方面，非繁忙時間將調整至每30分鐘一班車，繁忙時間則維持每15分鐘一班車。公司與航空公司商討後，將於下周五起暫停香港站及九龍站的市區預辦登機服務，由香港站或九龍站往返各主要酒店及鐵路轉線站的機場快綫免費穿梭巴士服務亦會暫停。

港鐵表示，會繼續密切留意最新情況，當日後乘客量回升，行車時間表會逐步調節以切合乘客需要。