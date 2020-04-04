10歲肥仔為環保一人示威　少搭飛機棄零食︰我要做榜樣！

今年兒童節在疫情下渡過，有令大家除了「身體健康」的願望，忘掉自己兒時最單純的理想及目標嗎？

訪問是於今年農曆新年前進行，當時香港仍未在疫情的陰霾之下，生活如常，小五學生Lance也依舊提早回到學校，拿着一塊寫着標語的紙皮站着。

他拿着的紙皮寫着「水位上升，動物絕種」，行動是Lance自發的，他希望透過上學前的短短時間，向同學以至家長宣揚環保資訊。Lance不諱言，自己是受瑞典環保活躍分子少女通貝里（Greta Thunberg）影響而為環保行動，「如果我哋唔改嘅話，世界就完啦，因為依家氣候變化，全世界溫度都上升咗1度，如果去到1.5度，我哋就(面對)無法逆轉的氣候變化。」

Lance對環保的行動不限於在學校門前的一人示威，也是在自己的生活作出改變及犧牲，例如酷愛零食的他，也要為了環保忍忍口，「盡量唔食糖同薯片，因為佢哋好多包裝，嗰啲真係一次性，唔可以循環再用」，但卻因為這些生活小習慣跟過同學爭執，「有次我叫同學唔好用珍寶珠做禮物，佢哋唔話我知用咗，我就好嬲，最後老師鬧我點解要鬧人。」

除了知識，學做人的態度對一個小孩而言也不可缺少。此時父母的角色十分重要，Lance的爸爸Gabriel並沒有缺席，「唔需要好似佢講嘅例子咁，同學唔聽你講就嬲，而係盡量去感染其他人，你去影響人但唔係同人鬥，用一個比較和平嘅方法去影響人，過程累積咗戻氣對事情都無幫助。」

拍攝當日，Lance就有機會在學校化身小助教，與一班同學及家長一同製造清潔用的環保酵素，Gabriel就覺得是讓兒子學習提出解決方法的好機會，他欣賞Lance有衝勁去為環保行動，但也知道一個十歲的小朋友不可能很深入的了解整件事，因此期望兒子不斷學習、多點思考甚麼是對與錯，並繼續去為他相信的事發聲，「成人係需要先成己。」

「我唯一嘅願望就係有未來。」簡單的原因，就令Lance走上他的環保之路，他未來更想成為一位環保建築師，為他的理想出多一分力。自己小小的行動，Lance又覺得成效如何呢？「你要知道你自己有力量，無人係太小去改變，你做任何事一定有改變，無論你幾大、幾細，一樣有。」

大家又想起自己的理想沒有？疫情過後，大家有沒有事情想為自己的理想努力呢？